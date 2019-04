Villette comunali di San Giovanni dei Gelsi: pubblicato il bando, domande dal 30 aprile

Sarà pubblicato domani, 30 aprile, il bando di concorso per l’assegnazione in locazione di 18 alloggi unifamiliari di proprietà del Comune. Le ormai note villette si trovano nel quartiere di San Giovanni dei Gelsi e sono destinate prevalentemente a coppie under 40 e nuclei monoparentali (vedove/i con figli a carico, padri o madri separate ecc…)

I moduli per partecipare possono essere richiesti allo sportello del settore Politiche Sociali (via Cavour n° 5 – piano terra nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17,30) oppure scaricabile dal sito www.comune.campobasso.it. Le stesse domande potranno essere presentate direttamente allo sportello municipale, tramite pec (questo l’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it) o a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Campobasso. Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura: contiene domanda assegnazione alloggio unifamiliare comunale, la stessa dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, pena l’esclusione.

Tutte le informazioni relative al bando possono essere richieste presso l’ufficio alloggi in via Cavour n. 5 – piano 2° – Tel. 0874. 405552.