Via Crucis nella chiesa di Sant’Antonio abate, traffico limitato in centro città

In occasione delle manifestazioni religiose organizzate dalla chiesa di Sant’Antonio Abate (famosa per il fuoco organizzato il 17 gennaio in onore del protettore degli animali) per la santa Pasqua, sarà limitata la circolazione durante le strade interessate dalla Via Crucis che percorrerà una parte del centro cittadino domenica 14 aprile.

Durante la processione, sarà limitata la circolazione dalle ore 10:30 in via Sant’Antonio abate, via di Zinno, piazza Venezia, via Monforte, via Pisa. Invece dalle ore 18 il traffico sarà limitato in via Sant’Antonio abate, Porta San Nicola, via Marconi, via Torino, via Monforte, via Jezza, via Quircio, via di Zinno fino al rientro nella parrocchia dei santi Angelo e Mercurio.