Venerdì santo, la città si prepara: via i cassonetti per motivi di sicurezza

Per motivi legati alla sicurezza e alla pubblica incolumità la Sea e la Questura di Campobasso hanno concordato che, in occasione della processione del venerdì santo che si terrà il 19 aprile, saranno rimossi i cassonetti della spazzatura dall’area interessata dall’evento religioso.

La rimozione dei cassonetti avverrà alle 4 di venerdì e saranno ricollocati, negli appositi spazi, tra la serata del 19 e l’alba di sabato 20 aprile.

La Sea, dunque, invita i cittadini a non abbandonare i rifiuti nell’area interessata dalla Processione e quindi lungo tutte le strade dove saranno rimossi cassonetti.

La Sea e l’amministrazione comunale colgono l’occasione per ringraziare i cittadini per la preziosa collaborazione e si scusano per gli eventuali disagi.