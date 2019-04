È online il video di promozione turistica per l’estate 2019. Si chiama “Vacanze a Termoli” ed è realizzato da Materia Cinema e patrocinato dal Comune di Termoli. Una vacanza immaginaria tra tanti scenari che ritraggono la nostra città.

“Il progetto nasce con l’Associazione culturale Materia Cinema, di Termoli, con l’obiettivo di realizzare un video di promozione turistica per la nostra città. Una sequenza di immagini che, in poco più di due minuti, mostra quello che può offrire Termoli a chi la sceglie come meta per le sue vacanze”, spiegano i produttori del video.

Lo spot mira ad attirare turisti, famiglie e giovani, alla ricerca di un angolo di tranquillità e di genuina bellezza. Ad interpretare questa vacanza immaginaria sono state scelte modelle e modelli, che hanno dimostrato grande impegno e professionalità. Volti noti della nostra città e della nostra regione che, con la loro interpretazione, faranno immedesimare lo spettatore a cui sembrerà di vivere la città come un turista, tra aperitivi, mare, spiagge, camminate tra i vicoli del borgo antico, fino a mostrare eventi tipici quali l’incendio del castello e i fuochi di San Basso e manifestazioni di successo come il Termoli Jazz Festival.

“Vacanze a Termoli è stato un progetto lungo e molto impegnativo – racconta Nicola Limongi (alias Zedo Nicola), regista e presidente dell’Associazione culturale Materia Cinema -. Le riprese sono state effettuate nell’arco di 45 giorni tra agosto e settembre 2018, con la collaborazione di diversi operatori, modelle e modelli. Vacanze a Termoli è un video breve, ma molto ritmato e vivace. Lo spot attrae e mantiene l’attenzione dello spettatore, fino ad avere il desiderio di rivederlo più di una volta e questo è ciò che volevamo realizzare. Rappresenta un omaggio alla nostra città, pensato per diventare un bigliettino da visita in formato video. Un prodotto da divulgare e condividere attraverso i social network. Propone l’idea di Termoli come meta turistica, per quello che già offre, la sua naturale bellezza”.

Termoli è una città che dovrebbe proporsi in maniera differente. Una città che potrebbe attrarre chi è stanco delle mete troppo gettonate. E siamo certi che questo video potrà essere un ottimo veicolo per far conoscere la città oltre i confini regionali e non solo.

Così Nicola: “Termoli fa innamorare i turisti che per caso o per scelta trascorrono qui le loro vacanza estive. Tutti i cittadini sanno che tantissime cose andrebbero migliorate, ma con le umili risorse già disponibili, potremmo già attrarre quel turismo crescente alla ricerca di mete meno blasonate, magari proprio incuriositi da realtà come la nostra. Ci farebbe piacere che questo video fosse mostrato alla Bit di Milano, perchè solo un video può suscitare le emozioni necessarie ad accendere l’interesse su Termoli”.

“Dobbiamo ringraziare tutti quelli che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile questo progetto. Inoltre ricordiamo che la nostra associazione è finalizzata alla realizzazione di cinema e pubblicità. In pochi mesi di vita abbiamo lavorato e prodotto tantissimo. Ci occupiamo di tutto ciò che è video, ma anche foto. I nostri soci ci sostengono e contribuiscono con idee o partecipando ai nostri progetti. Chi vuole contattarci per diventare socio e offrire il suo supporto, è benvenuto. Siamo a Termoli e ci trovate sui principali social digitando “Materia Cinema”. Seguiteci con un “like” alla pagina e se avete idee da proporci, mettetevi in contatto con noi”.

Vacanze a Termoli è già online sul sito https://www.materiacinema.it e su tutti i canali social di Materia Cinema.