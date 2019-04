Un piccolo esercito di candidati per l’insegnamento: prove al via, lezioni sospese all’Università

Attività didattiche e di ricerca sospese domani, 16 aprile, nel secondo edificio polifunzionale dell’Università del Molise che da questa mattina ospita i test preliminari per l’ammissione al corso di formazione per il sostegno. 5100 i candidati (provenienti dal Sud e dal Centro Italia) per 370 posti.

“Fino alla fine delle prove – riferiscono dall’Ateneo – non sarà consentito l’accesso al pubblico ed agli studenti. Si comunica altresì che l’accesso alla sede di svolgimento della prova sarà consentito solo ai candidati; gli accompagnatori non avranno accesso né ai locali interni né alla zona antistante gli spazi adibiti all’identificazione”.

Oggi, lunedì 15 aprile, alle ore 8 la prima sessione con le operazioni di identificazione per sostenere il test per la scuola dell’infanzia. Nel pomeriggio, alle 14.30, è stata la volta delle prove per la scuola primaria. Circa mille i candidati che graviteranno all’interno del PalaUniMol, allestito per l’occasione, nell’arco delle due sessioni concorsuali.

Domani, martedì 16 aprile, stesso cronoprogramma organizzativo. In mattinata i test per la Scuola secondaria di primo grado con i candidati convocati alle 7.30, per le operazioni di identificazione; alle 14.30 toccherà agli aspiranti insegnanti della scuola secondaria di II grado.

E domani all’Università è attesa la maggior parte dei candidati: oltre 4mila. PalaUniMol, Aula Magna di Ateneo e tutte le Aule del II Edificio Polifunzionale le sedi della prove, con quattro punti di identificazione dei candidati, ognuno dei quali allestito con 6, ed in alcuni casi, 10 postazioni per le procedure amministrative di

riconoscimento.