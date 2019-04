Un paesaggio senza confini, il tratturo: venerdì l’inaugurazione della mostra itinerante

Si intitola ‘Un paesaggio senza confini – Il Tratturo’ ed è la mostra itinerante che sarà inaugurata venerdì 5 aprile alle 17 nella Sala Consiliare di Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia. Dedicata a quest’antica via di comunicazione in grado di collegare l’intera Italia in un tempo in cui non esistevano ancora le strade, l’esposizione è organizzata dalla Fondazione Architetti di Chieti Pescara con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia.

Una vera e propria immersione in un tempo lontano, in cui i visitatori potranno riscoprire il territorio osservando il segno dei tratturi in Abruzzo e Molise, attraverso un confronto cartografico, fotografico e documentario, utile anche per approfondire la conoscenza di un bene comune che costituisce una risorsa del patrimonio culturale delle nostre genti.

La mostra, coordinata dall’assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Di Stefano, sarà introdotta da un convegno presso la Sala Multimediale in Via del Mercato al quale interverranno la Presidente della Fondazione Architetti Chieti-Pescara Maria Cicchitti, il Presidente della Fondazione Architetti Campobasso Alessandro Izzi, il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Campobasso Guido Puchetti, Il sindaco di Montenero l’avvocato Nicola Travaglini, l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno.

Sono inoltre previsti gli interventi della professoressa Letizia Bindi, docente di discipline demo-etno-antropologiche e Direttore del Centro di Ricerche ‘Biocult’ dell’Unimol, della docente di Archeologia della produzione e turismo, Centro di Ricerche ‘Biocult, Unimol Maddalena Chimisso, del Direttore del Polo Museale del Molise Leandro Ventura, dell’ingegnere Giuliano Maglieri e dell’architetto Mattia Rotoletti della Sharevision srl di Campobasso e della signora Carmelina Colantuono appartenente ad una famiglia di transumanti).

Introduce e modera Maria Elena Sigismondi, Consigliere della Fondazione Architetti Chieti Pescara e membro della Commissione Cultura Ordine Architetti PPC Di Chieti. La mostra sarà aperta fino al 14 aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 16,30 alle ore 19, mentre il sabato e la domenica dalle ore 16,30 alle ore 19.