Un molisano al “Mondiale della pizza”: Vittorio Caradonio di scena a Parma

Talento e passione. E la voglia di crescere, non solo professionalmente, abbracciando sfide ed esperienze stimolanti, affrontando le difficoltà che la voglia di emergere lontano da casa comporta.

Vittorio Caradonio, 32enne di Campobasso, parteciperà al “Campionato mondiale della pizza”, manifestazione internazionale di scena a Parma a partire da oggi.

Un appuntamento di sicuro prestigio con cui il pizzaiolo molisano si cimenterà per accrescere le proprie competenze, cogliendo inoltre l’opportunità di misurarsi con colleghi provenienti praticamente da ogni parte del globo.

Partito due anni fa dal capoluogo, Vittorio si è stabilito nel torinese, dove sta lavorando con impegno e dedizione per raggiungere obiettivi importanti. E il “Campionato mondiale della pizza” rappresenta in questo senso una tappa preziosa, che il giovane campobassano si appresta a vivere con entusiasmo e determinazione enormi.

Nella competizione, però, Vittorio porterà anche tutta la sua esperienza e le sue doti culinarie, maturate dietro i fornelli del ristorante di famiglia, prima, e nella pizzeria gestita insieme al fratello Marco, poi. Attività che hanno plasmato e affinato le sue competenze, consentendogli così di cercare fuori dalle “mura amiche” e dal contesto regionale la sua strada, il suo percorso lavorativo.

“Non è mai semplice lasciare la propria città, la propria casa. E non lo è stato nemmeno per me, nato e cresciuto a Campobasso, città in cui ho cominciato anche ad avvicinarmi al mondo della cucina. Avevo circa vent’anni – spiega Vittorio- quando cominciai a lavorare come cuoco nel ristorante di famiglia. Ho conosciuto invece il modo della pizza grazie a mio fratello, affiancandolo inizialmente nella sua attività di Campobasso. Avvertivo la passione per questo mestiere crescere in me ogni giorno, affascinarmi sempre più e alla fine ho deciso di assecondarla totalmente. Cogliendo l’occasione di avvicinarmi alla mia compagna, che vive a Rivarolo Canavese, ho deciso di trasferirmi in Piemonte e di stabilirmi qui”.

Una scelta non semplice, valutata con attenzione e supportata da una buona dose di coraggio. Perché si sa: in fondo, qualunque sia la ragione di una partenza, il Molise manca sempre ai “suoi” figli.

“Al di là della questione affettiva, la volontà di partire è scaturita dalla possibilità di trovare una varietà di offerte lavorative difficilmente riscontrabili al Sud, e nel Molise in particolare, come pure dalla concreta occasione di crescita e realizzazione professionale che qui sto effettivamente incontrando. Ma trasferirsi non è stato semplice: casa mi manca, mi manca la mia famiglia, la mia città, mi mancano i miei amici”.

C’è, al contrario, qualcosa che non ti manca affatto del Molise o di Campobasso?

“Professionalmente parlando, mi trovo molto meglio qui. E lo stesso posso dire sul piano della vita sociale: a Torino i ragazzi hanno davvero occasione e modo di divertirsi, mentre credo che da questo punto di vista Campobasso offra ben poco. E poi, anche di recente, quando sono tornato, ho notato inoltre maggior degrado rispetto a qualche anno fa. E questo mi dispiace tantissimo”.

Cosa ti aspetti dal mondiale?

“Ho deciso di partecipare per crescere e affermarmi in questo settore, ma anche per conoscere i nuovi aspetti e le nuove frontiere di questo lavoro. Ci saranno tanti colleghi, tante ditte che offriranno i loro prodotti e sono sicuro che sarà una grande occasione di studio e conoscenza. Certo, anche la gara vera e propria ha un suo valore: sarebbe bellissimo raggiungere un buon piazzamento, ma l’importante è far fruttare questa partecipazione crescendo ancora di più”.