Un compleanno speciale per Patrizia, auguroni

Oggi, spegnerai 40 candeline ma accenderai l’anima di tutti noi con il tuo sorriso gioioso. Non smettere mai di essere come sei….E’ stata dura arrivare fino qui, hai incontrato ostacoli e diversità ma ce l’hai sempre fatta, un’amica come te non si trova tutti i giorni, ora tu sei arrivata al confine, in una situazione simile si può decidere se andare avanti o tornare indietro, ma questa è la realtà e puoi solo andare avanti quindi fallo con grande orgoglio!!!Buon compleanno cara amica da Daniela e da tutti quelli ke hanno stima e rispetto verso te…Ti vogliamo bene.