Ubriaco e senza patente alla guida provoca incidente: denunciato e multato

Ha provocato un incidente da ubriaco e non aveva nemmeno la patente. È stato denunciato l’uomo di nazionalità bulgara, accusato di aver provocato un incidente nei pressi del centro commerciale ‘Il Punto’ di via Corsica, a Termoli. Dagli accertamenti della squadra volante della Polizia che ha eseguito i rilievi, è emerso che l’uomo ha percorso via Corsica a forte velocità per poi perdere il controllo dell’auto e uscire fuori strada.

Il personale della Polizia di Stato ha sottoposto immediatamente l’automobilista all’alcoltest per capire se aveva bevuto prima di guidare. È emerso che il bulgaro aveva un tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito dalla legge.

È risultato, inoltre, che l’uomo non aveva la patente di guida, in quanto mai conseguita. Il bulgaro, pertanto, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza, e ha ricevuto diverse multe per violazioni al Codice della Strada. L’auto in questione, sprovvista anche di copertura assicurativa, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.