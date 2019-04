Triangolare di calcio giovanile, a Difesa Grande si disputa l’Udinese League

Bambini in campo domani, domenica 7 aprile, sul terreno di gioco in erba naturale di Difesa Grande a Termoli per l’Udinese League, competizione aperta a categorie Giovanissimi, Esordienti e Pulcini anno 2008, organizzata dall’Udinese calcio.

Si sfideranno i bambini di casa del Gruppo sportivo Difesa Grande, la Calcio Mania di Monte Sant’Angelo e l’Hellas Volturno. Si comincia alle 9,30 con il triangolare fra i Giovanissimi, mentre al pomeriggio giocheranno gli Esordienti e i Pulcini.

Si preannuncia quindi una giornata di festa e divertimento sia per i più piccoli che per i tanti genitori al seguito.