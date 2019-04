Tragedia nelle campagne, 61enne precipita in un pozzo e muore

La tragedia si è verificata in zona di campagna di Trivento. Un uomo di 61anni che pare avesse fatto perdere le sue tracce mettendo in allarme i familiari è stato ritrovato morto in un pozzo.

A quanto pare, il 61enne sarebbe uscito di casa come sua consuetudine pare per fare una passeggiata. Erano circa le 18 e le ore trascorse senza rientrare a casa hanno messo in allarme i familiari che hanno chiesto aiuto.

Sono iniziate subito le ricerche per capire cosa fosse successo e l’uomo è stato purtroppo trovato morto all’interno di un pozzo che pare si trovi poco distante dall’abitazione. Non è stata ancora resa nota la profondità del pozzo.

La strana morte del 61enne ha scosso l’intera comunità di Trivento. Sia perché purtroppo per l’uomo non c’è stato più niente da fare al momento del ritrovamento, sia perché la tragedia è momentaneamente inspiegabile. Adesso hanno preso il via le indagini dei carabinieri di Trivento per scoprire nel dettaglio cosa sia successo. Le forze dell’ordine non escludono l’ipotesi di suicidio, ma sono pure orientati sulla morte accidentale.

A recuperare il corpo dell’uomo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Campobasso. Non è escluso che per avere maggiore chiarezza sui fatti la procura, informata dell’accaduto, decida di disporre l’autopsia.