Topo d’appartamento

Da piccolo giocavi a guardie e ladri, senza le guardie, o guardavi estasiato Arsenio Lupin e la Banda Bassotti, trovi linfa vitale nella privacy delle persone, per te la parola vergogna non esiste, visto che entri nelle nostre abitazioni senza bussare. È difficile andare a rubare a casa dei ladri, un imbroglione che cerca di raggirare un altro imbroglione!

A volte ti muovi con destrezza, altre, invece, sei davvero una frana tanto da far “preoccupare” le forze dell’ordine che, prima o poi, ti verranno a scovare. Appartieni ad una categoria molto vasta, va dalla mente criminale che ruba i dati delle carte di credito, al ladruncolo che sottrae i portafogli in metro, al ladro in guanti gialli dall’aspetto distinto ed elegante, al ladro di cuori fascinoso e ammaliante. Adesso devi stare attento con la legittima difesa, cerchi il silenzio e per questo il rumore è il tuo incubo peggiore, sogni tanti soldi, gioielli, quadri, e semmai prima di andartene brindi anche alla salute del proprietario.

Chi ruba poco va in galera, chi ruba tanto fa carriera, ma ti ritrovi solo contro la tua fame di avere, e con il dubbio amletico se valeva la pena rischiare per non chiedere: 《Permesso, si può?》.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)