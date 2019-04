Dopo mesi di stallo in cui sembrava che non si muovesse foglia – o mattone – i lavori in via Elba sono ripartiti alla velocità della luce. Tanto che l’ossatura dell’edificio è netta, definita. Come si dice in questi casi: a buon punto. Del resto manca poco all’inizio ufficiale della campagna elettorale, che vedrà ricandidati (a meno di sorprese dell’ultimo giorno) il sindaco uscente e parte dei suoi uomini e delle sue donne, quelli che lo hanno affiancato negli ultimi 5 anni. E che non intendono, evidentemente, farsi scappare il merito di una serie di progetti e trasformazioni della cittadina che ora arrivano a un punto di svolta, correndo perciò ai ripari sul tempo perduto con un programma di annunci e dimostrazioni pratiche di promesse mantenute a tamburo battente. Che però ha il guaio, dato il periodo, di sconfinare nella solita campagna elettorale che anticipa il voto e alla quale, a onor del vero, i cittadini sono abituati da decenni. Piscina, parco, depuratore, rotatoria di piazza del Papa, rotonda di Difesa Grande, riqualificazione delle strade: ogni giorno è un darsi da dare per fornire la prova che il programma è stato mantenuto. Col dubbio, più che legittimo, della tempistica. E una domanda che aleggia un tantino beffarda sull’imponente opera di comunicazione dell’ultimo periodo: possibile che accada tutto adesso?

Come la riqualificazione del rudere di via Elba, appunto. I lavori, iniziati a fine agosto 2018, fino ad oggi hanno previsto la recinzione dell’area e l’abbattimento dello scheletro di cemento che da anni deturpava la zona. Il rudere – ricordano dal Comune – “spesso diventava luogo di rifugio per senzatetto”. Ma le cose stanno per cambiare, a giudicare dalle immagini inviate dall’ente di via Sannitica, scattate oltre la recinzione di metallo che blinda l’intero perimetro. Si è entrati nella fase di realizzazione dell’edificio a due piani. Il piano terra sarà destinato a locali commerciali mentre al primo piano, “per una precisa scelta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Sbrocca” puntualizza sempre il Comune, “sarà realizzato un auditorium da circa 150 posti e sedi per le associazioni termolesi”.

Associazioni che non hanno un posto, in città. Per le quali lo stabile di via Elba va a colmare un vuoto dopo che l’idea di ospitarle al Macte, il museo di arte contemporanea, è naufragata complice anche un progetto inadatto allo scopo. La soluzione di via Elba è decisamente più funzionale. “Il progetto di via Elba – dichiara il sindaco Angelo Sbrocca in una nota ufficiale – rappresenta un chiaro esempio di rigenerazione urbana e di ricucitura di zone urbanistiche della città. Si tratta infatti di un importante riqualificazione di un’area vitale della città molto frequentata anche per via della vicinanza dell’Ospedale San Timoteo. Per oltre due decenni quel rudere ha deturpato la bellezza di questa zona che adesso invece ritroverà il suo decoro grazie anche al fatto che intorno al nuovo stabile ci sarà una grande area verde”.

Angelo Sbrocca, che all’indomani del suo insediamento disse senza mezzi termini che non sarebbe stato il sindaco delle buche, non pare propenso a lasciare facilmente ad altri le forbici per tagli del nastro su opere ideate e avviate dalla sua Amministrazione. A costo di indirizzare il legittimo merito dell’azione nell’ombra del sospetto di Termoli cantiere elettorale.