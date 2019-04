Un tentativo di furto è stata perpetrato la scorsa notte nei confronti dell’attività Tecnocaffè di via IV Novembre a Termoli. Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti sembrerebbe che, ad entrare nella rivendita di cibi e bevande, siano stati due ragazzi minori.

È successo tutto intorno a mezzanotte quando i due si trovavano nell’attività dove sono presenti i distributori di alimenti. Dopo aver spostato una delle macchinette, hanno sfondato la porta, ignifuga ed antisfondamento, che dà accesso all’attività di rivendita di capsule e macchine da caffè nella speranza di trovare contanti in cassa.

Il colpo, però, non è andato a buon fine a causa dell’allarme innescato dal tentativo di intrusione. I due sono fuggiti in fretta, lasciando la bicicletta, probabile mezzo di fuga, all’interno del locale. Immediato l’intervento delle pattuglie della Compagnia dei Carabinieri e del Commissariato di Termoli.

Le tempestive indagini dei militari hanno permesso di intercettare i due minori subito dopo aver tentato il colpo. La pratica è passata dal commissariato al tribunale dei minori.

Sono attesi per questa mattina, mercoledì 3 aprile, i rilievi della Scientifica. Si tratta del secondo colpo in pochi mesi e, in quell’occasione, il danno è stato quantificato in circa 2mila euro.