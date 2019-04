Tenta il furto alla scuola “F.Jovine”, ladro messo in fuga dalla Volante

Era il 10 luglio scorso quando alla scuola “F.Jovine” di Campobasso alcuni ignoti entrarono, forzando anche in quella occasione una finestra e creando – una volta all’interno – diversi danni ma riuscendo a portare via soltanto gli spiccioli delle macchinette.

La notte scorsa ci hanno riprovato. Anzi, ci ha riprovato. Perché il malvivente messo in fuga era soltanto uno. Forzata la finestra è entrato all’interno dell’istituto che si trova nel quartiere San Giovanni ma prima ancora che riuscisse a portare via i pc che aveva provato a rimuovere, è stato messo in fuga dall’arrivo della squadra volante della polizia di via Tiberio.

Una telefonata al 113 ha informato gli agenti che qualcuno aveva scavalcato i cancelli della scuola e stava cercando di manomettere una finestra.

La scuola, in questi giorni è chiusa per le festività pasquali e del Santo patrono. Quindi l’allarme e poco dopo sul posto l’arrivo della Volante. Ma il ladro insospettito dalle luci è riuscito a fuggire portando via nulla, per fortuna.

Gli agenti hanno individuato che ad agire è stata una sola persona, forse qualche tossicodipendente della zona in cerca di denaro, ma un contributo importante ad individuarlo potrebbero fornirlo le telecamere della zona, entrate in funzione di recente.