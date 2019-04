Quando i Carabinieri della sezione radiomobile di Termoli lo hanno fermato durante un normale controllo di routine, hanno subito notato che aveva bevuto. Dopo averlo sottoposto all’alcoltest, i militari hanno riscontrato che il tasso alcolemico nel suo sangue era superiore a quello consentito dalla legge: 0.60 g/litro contro 0.50 stabiliti dalla normativa.

Per questo motivo gli uomini del 112 hanno elevato una sanzione amministrativa di 725 euro nei confronti del 39enne di Termoli trovato alla guida del veicolo in stato di alterazione. All’uomo è stata anche ritirata la patente di guida ed è stato segnalato all’Autorità Prefettizia per i provvedimenti relativi.

Le attività di prevenzione e controllo del territorio molisano stanno producendo ottimi risultati: sono stati controllati 87 veicoli ed identificate 92 persone. Le verifiche predisposte dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri continueranno a ritmo serrato nel corso di tutta la settimana, con particolare attenzione alle imminenti festività natalizie di metà aprile.

Si tratta di un lavoro certosino, che impegna diversi militari ed è indirizzato a prevenire furti sia contro il patrimonio pubblico che privato. Ottimo il riscontro di queste azioni sui cittadini che si sentono molto più sicuri e sanno di poter contare sul supporto del 112 in qualsiasi momento.