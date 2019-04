Stupro di Capodanno, disposti gli accertamenti irrepetibili. Esaminata l’auto, ora tocca ai reperti biologici

Le indagini sullo stupro di Capodanno non si sono chiuse. La Procura di Campobasso sta continuando a lavorare per definire gli elementi raccolti e circoscrivere quello che è emerso dopo la denuncia della giovane che, la mattina del primo gennaio 2019, accettando il passaggio da un amico di comitiva per consumare la colazione in un bar del centro cittadino dopo aver trascorso la notte del 31 in un locale della zona industriale di Campobasso, sarebbe poi stata violentata dallo stesso.

Il pm titolare dell’inchiesta ha chiesto e ottenuto dal Gip il conferimento dell’incarico ad un consulente esterno che ha già prestato giuramento in ordine al mandato e che il 23 aprile scorso si è già messo al lavoro sui reperti raccolti dagli agenti della Squadra mobile di via Tiberio.

Si tratta del professore Adriano Tagliabracci, docente di medicina legale presso l’Università delle Marche e genetista forense che ha già eseguito i rilievi sull’auto nella quale si sarebbe consumato lo stupro e che ha spostato indumenti e prelievi biologici nei suoi laboratori per avviare tutti i riscontri scientifici necessari.

Adesso ha novanta giorni di tempo per depositare la sua relazione sui residui organici ma risposte dovrebbero arrivare anche dalla comparazione con il dna, e sui tamponi fatti dai medici dell’ospedale alla giovane vittima.

Anche i due avvocati, presenti all’udienza hanno nominato i periti di parte.

Il legale della vittima, l’avvocato Luigi De Rosa, ha nominato una ginecologa della provincia di Caserta. Due i periti del legale dell’accusato, l’avvocato Maria Assunta Baranello.

Questi accertamenti porteranno ad una “ricostruzione scientifica della vicenda”. Inoltre importanti saranno anche le indagini difensive rese da alcuni testimoni.

La ragazza sarebbe stata abusata dopo la notte di Capodanno trascorsa in un locale di Campobasso. Salita in macchina dell’amico con il quale doveva raggiungere il resto della comitiva per consumare la prima colazione del 2019, avrebbe invece subito l’abuso in un’area della zona industriale. Abuso, rispetto al quale, non avrebbe avuto la forza di reagire presa dal panico e dall’incredulità per quanto le stava accadendo.

Sentita dagli inquirenti subito dopo aver denunciato l’accaduto, è stata sottoposta alle visite mediche le cui relazioni sono ora nelle mani dell’autorità inquirente.