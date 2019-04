Studenti in presidio davanti al “Galanti”, chiedono più confronti con le Istituzioni

Nella giornata di oggi gli studenti dell’istituto “Giuseppe Maria Galanti” sono scesi in presidio davanti la loro scuola che ha visto partecipe anche altre scuole.

Gli studenti e le studentesse sono scese in piazza per rivendicare il diritto alla partecipazione e al confronto tra Studenti tramite le assemblee d’istituto e non, sottolineando la necessità di creare un clima aperto e sereno all’interno della scuola.

A mezzogiorno l’unione degli studenti insieme ai rappresentanti d’istituto e di consulta della scuola hanno incontrato l’ufficio scolastico regionale per fare il punto della situazione e creare un percorso per far ottenere all’istituto un’assemblea che potesse essere chiamata tale.

I responsabili dell’ufficio scolastico regionale hanno inoltre espresso un parere positivo rispetto alla proposta fatta dagli studenti di aprire un tavolo di confronto regionale per garantire spazi adatti agli studenti e interrogarsi quindi di edilizia, partecipazione e diritto allo studio.