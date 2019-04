Stile di vita sano contro diabete e obesità: a Ripalimosani la camminata campestre

Ripa torna a camminare e ad incontrarsi per approfondire i principi di una giusta alimentazione. Corretta attività di movimento e sana alimentazione, quindi, per aderire a migliori di stili di vita necessari per prevenire e curare quelle che vengono definite le malattie del benessere di oggi. Ma anche per acquisire la consapevolezza che una migliore percezione di sé in termini di salute e benessere apre le porte ad una quotidianità di vita più attenta e a scelte più giuste per non crearsi un danno favorendo malattie, come diabete, obesità, malattie cardiovascolari e tumori, correlate a stili di vita errati.

Se ne parlerà in un incontro sabato 6 aprile alle ore 19 presso la Sala Consiliare del Comune di Ripalimosani e nel corso del quale interverrà il Dott. Marco Tagliaferri, Presidente di Borghi della Salute.

A seguire, il giorno dopo, ci sarà la prima Camminata Campestre con partenza da Piazza San Michele a Ripa alle 9 di domenica per trascorrere una giornata di sport e divertimento tra il borgo e le colline ripesi.

L’evento è promosso dall’Adp Ripalimosani e patrocinato dal Comune e dalle società scientifiche ADI (Dietetica e Nutrizione Clinica) e SIMDO (Metabolismo, obesità, Diabete).