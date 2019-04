Sos per una gattina rossa ritrovata in via Asia

Termoli, zona via Asia, trovata questa gattina rossa già sterilizzata. È di qualcuno?

Intorno al 15 Aprile è stata trovata questa gattina, molto giovane ( 1 anno circa di età), socievole e affettuosa. Al controllo veterinario, dopo un’attenta osservazione, è stato notato sull’addome della gatta, la presenza di disinfettante blu e una cicatrice. Il pelo era gia ricresciuto, questo può essere riconducibile a una sterilizzazione recente. Dal colorante del disinfettante si pensa sia stata sterilizzata alla asl o da veterinari che usano questo prodotto. La cosa strana è che non riporta il classico buco nell’orecchio che viene fatto alle gatte sterilizzate alla asl per identificarle. Non è microchippata.

Qualcuno la riconosce?

Info 3494212918