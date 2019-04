L’elenco dei candidati sindaco di Termoli che i cittadini troveranno sulla scheda elettorale delle elezioni comunali del 26 maggio prossimo è questa: 1 Angelo Sbrocca, 2 Marcella Stumpo, 3 Francesco Roberti e 4 Nick Di Michele. Si è svolto nella tarda mattinata di oggi, 29 aprile, nella sala consiliare del Comune, il sorteggio pubblico dell’ordine preciso di liste e candidati sindaco. Stesso procedimento svolto non solo per Termoli, ma anche per Campomarino, Mafalda, Montecilfone e Tavenna.

Davanti a una nutrita platesa di rappresentanti delle liste, candidati e semplici curiosi, la commissione elettorale presieduta dalla vice prefetta Agnese Scala ha iniziato le operazioni dopo aver spiegato in breve il procedimento.

Primo paese è stato Campomarino, dove l’ordine assegnato è Piero Donato Silvestri col numero 1, Luciano De Luca col numero 2. Quindi Mafalda, dove l’ordine dei candidati sindaco sulla scheda sarà questo: 1 Ermindo Valentini 2 Pierluigi Rossi 3 Egidio Riccioni 4 Giacomo Matassa.

A Montecilfone 1 Giorgio Manes, 2 Franco Pallotta. A Tavenna 1 Simone Spadanuda, 2 Paolo Cirulli.

Quindi è stata la volta di Termoli dove come detto l’ordine dei candidati sindaco è Sbrocca, Stumpo, Roberti, Di Michele. Poi quella delle liste che ha portato a questo risultato. Per le liste di Sbrocca l’elenco sarà Italia in Comune, Unione Molise per Termoli, Vota per Te Sbrocca Sindaco e Partito Democratico. Per quelle di Roberti invece Popolari per l’Italia, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Siamo Termoli nel Futuro, Lega e Diritti e Libertà.