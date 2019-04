Il lungo ponte festivo di fine aprile, dopo il periodo pasquale, ci propone la festa della Liberazione, ovvero il 25 aprile. Le prospettive meteo del 25 aprile sono nel complesso discrete; al centro-sud e sulla nostra regione quasi ottime con molto sole ma soprattutto con valori termici superiori ai 22-24 gradi

SITUAZIONE METEO ATTUALE: L’evoluzione meteo di prossimi giorni sarà caratterizzata dal transito di un’area perturbata che ha raggiunto l’Italia. Nelle giornate di oggi in parte quella di domani, la perturbazione si presenterà piuttosto attiva soprattutto nelle regioni settentrionali dove è atteso forte maltempo.Tempo brutto è previsto anche al Centro Italia settore tirrenico, ma con fenomeni più sparsi, in prevalenza temporaleschi. Dopo il transito della perturbazione, la pressione atmosferica tenderà temporaneamente ad aumentare, e nuovi flussi di aria mite provenienti dal Nordafrica tenderanno a far salire le temperature nelle regioni meridionali. Ma sarà un evento di breve durata, precursore, comunque della bella stagione sempre più vicina.

METEO PREVISTO IN ITALIA: spiccato maltempo al Nord con piogge, temporali e neve abbondante sulle Alpi dai 1600-2000m, in serata tendenza a graduali aperture a partire dall’Emilia Romagna. Tempo instabile anche al Centro con piogge e temporali inizialmente diffusi su Sardegna e settori tirrenici, poi in graduale isolamento alla Toscana mentre altrove prevarranno le schiarite. Schiarite che saranno invece prevalente al Sud dopo qualche ultima incertezza al mattino in Campania e qualche isolato piovasco pomeridiano sull’Appennino. Temperature in calo al Nord, Sardegna e Centrali tirreniche, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti ancora moderati o forti meridionali con raffiche fino a 80-100km/h sullo Ionio settentrionale e il basso Adriatico. Possibili mareggiate su Golfo di Taranto e Salento meridionale.

METEO IN MOLISE

METEO 24 APRILE- MERCOLEDÌ: su tutta la regione condizioni di tempo generalmente stabile. Qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne, ma in un contesto di cielo pressochè sgombro da nubi. Venti moderati meridionali. Temperature in rialzo fino a valori di 22-23 gradi, specie nelle zone interne della provincia di Campobasso.

METEO DEL 25 APRILE- GIOVEDÌ: condizioni di tempo stabile e soleggiato con qualche innocuo annuvolamento diurno in appennino e locali velature in transito. Venti deboli meridionali. Temperature in ulteriore lieve rialzo con punte di 23-24 gradi.

PREVISIONI 26 APRILE- VENERDÌ: contesto di tempo stabile con schiarite estese e diffuse. Qualche velatura pomeridiana, potrebbe localmente lambire le aree più occidentali del territorio. Venti deboli. Temperature stazionarie su valori oltre i 24 gradi.