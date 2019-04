Slot online: gli aspetti da considerare

I giochi da casinò hanno un fascino senza tempo ed intramontabile. Tra i più apprezzati ci sono le slot machine, poiché permettono di vivere emozioni intense e non necessitano di particolari accorgimenti per giocare, in quanto molto dipende dalla casualità e dalla fortuna. Ciò vuol dire avere la possibilità di distrarsi e di staccare la spina dalla vita frenetica di tutti i giorni.

A stimolare continuamente l’interesse dei giocatori per questa antica forma di intrattenimento, che è nata vero la fine dell’800, grazie a Charles Fey, sono i temi e le grafiche innovative, che si ritrovano soprattutto presso i siti di gambling disponibili sul web. Di fatto, la popolarità delle slot online ha portato ad aumentare notevolmente il numero dei loro creatori, che ne propongono di nuove quasi ogni settimana.

Per tale ragione, è necessario essere in grado di scegliere, tra le video slot disponibili, quelle di maggior qualità, quelle con il più alto potenziale e quelle con i jackpot più consistenti. L’importante è ricercare casinò virtuali certificati AAMS, in cui sia possibile giocare in totale sicurezza e senza correre rischi.

Come scegliere le slot online con cui giocare

Le slot messe a disposizione dai casino disponibili in internet sono davvero numerose, per tanto individuare quelle migliori può non essere facile. Oltre a ricercare siti affidabili e seri, è meglio iniziare con quelli che permettono di partecipare al gioco, in maniera gratuita, ovvero che mettono a disposizione bonus senza deposito. In pratica, le piattaforme virtuali offrono un certo ammontare di denaro a favore dell’utente, che, in questo modo, può giocare, senza mettere mano al proprio portafoglio.

Questa soluzione è l’ideale soprattutto per coloro che hanno poca dimestichezza con il mondo del gambling online, poiché permette loro di prendere una certa confidenza con questa forma di intrattenimento e di giocare in maniera sicura. Tuttavia, è bene ricordare che questi bonus hanno una certa scadenza, ossia un limite temporale entro il quale possono essere utilizzati.

Le slot virtuali e le varianti disponibili

Di norma, le slot preferite dai giocatori online di tutto il mondo sono quelle progressive, poiché propongono jackpot da capogiro. Infatti, ogni volta che vengono utilizzate, una piccola percentuale della scommessa effettuata va ad aggiungersi al montepremi per il quale si sta concorrendo. Di fatto, maggiore è il numero di giocatori, maggiore è il jackpot finale.

Tuttavia, il mondo delle slot online è piuttosto ricco e complesso. Esistono, però, per lo più, slot a linea singola e slot multi-linea. Le prime sono le più fedeli alle originali, poiché si trovano tre rulli ed una sola payline, nella quale si deve cercare di realizzare la combinazione vincente. Va detto, però, che sono meno diffuse, anche se i casino online ne ripropongono sempre qualche versioni, per chi vuole rimanere fedele alla tradizione.

Molto riproposte sul web, invece, sono le seconde, poiché garantiscono percentuali di vittoria più elevate, in quanto è possibile scegliere diverse linee vincenti. Tuttavia, è possibile trovare anche slot online che offrono giri gratuiti (spin free), utili per entrare nel vivo del gioco, ma senza intaccare il proprio patrimonio personale, almeno all’inizio.