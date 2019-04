Sistema italiano di difesa personale, stage a Santa Croce di Magliano

A distanza di pochi mesi dalla nascita del SID, il Sistema Italiano di Difesa Personale Italiano, è già in prima linea Santa Croce di Magliano. Infatti per merito del Referente regionale Nicola Ciavarra, è stato organizzato un evento con il patrocinio del Comune di Santa Croce e la collaborazione della GEPA.

Ma cos’è il SID? Si tratta dell’estrapolazione delle migliori tecniche utili per l’autodifesa codificate in un unico programma ben dettagliato. C’è anche un programma di gare per i più agonisti mirato ad allenare le caratteristiche necessarie a chi deve difendersi. Il sistema si basa su cinque colonne fondamentali: forza, rapidità, praticità, efficacia e completezza. Per gli organizzatori “l’obiettivo è quello di imparare a difendersi e divulgare un metodo innovativo semplice ed efficace.

Tre ore di stage condotto da Stefano Secci Direttore tecnico Nazionale, che con serenità ha improntato il programma mostrando una panoramica sulla progressione tecnica ufficiale del SID dalle tecniche base di movimento con le gambe il tronco, spostamenti, tecniche di percussione, corpo a corpo in piedi a terra spiegando i presupposti di semplicità efficacia ed essenzialità che caratterizzano il sistema, i punti di pressione, fino a passare a tecniche più avanzate di difesa su attacchi da oggetti contundenti, da taglio per finire con le tecniche di difesa da armi da fuoco. Uno stage impegnativo per tutti i livelli di esperienza. I partecipanti entusiasti, hanno mostrato un importante interesse e desiderio di approfondire la materia.

Tutti hanno ricevuto in omaggio la maglietta ufficiale del SID e l’attestato di partecipazione ufficiale al quale va un ringraziamento particolare per la loro importante presenza, impegno e serietà prestata durante la manifestazione. “Un particolare ringraziamento – si legge in una nota – va al nostro punto di riferimento Nicola Ciavarra che ha organizzato un importante evento a favore di tutti e per aver trovato interessante il progetto SID con il desiderio di svilupparlo in Molise e nelle regioni limitrofe. Ringraziamento ai rappresentanti Liguri, Emiliani e dell’Abruzzo per la loro presenza rendendo lo stage di tiratura nazionale”