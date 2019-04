Si ubriaca, urina in strada ed infastidisce i passanti: nei guai pregiudicato abruzzese

Serata da incubo in un locale del centro termolese: un uomo, completamente ubriaco, ha iniziato ad infastidire alcuni passanti che si trovavano in zona in quel momento. Come se non bastasse, di lì a poco, ha iniziato ad urinare in strada, incurante di essere in un luogo pubblico dove tutti potevano vederlo. Gli agenti della Squadra Volante del 113, giunti immediatamente sul luogo a seguito di una segnalazione, si sono ritrovati dinanzi alla scena descritta.

Gli agenti, dopo averlo avvicinato, hanno provveduto ad indentificarlo: S.I., queste le sue iniziali, è originario del vicino Abruzzo ed ha, a suo carico, numerosi precedenti di Polizia. In passato, infatti, era stato fermato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi.

L’uomo è stato immediatamente deferito all’autorità competente: ai suoi precedenti si sono aggiunti ubriachezza molesta ed atti contrari alla pubblica decenza. Anche in questo caso è scattata la proposta al Questore di emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno a Termoli per 3 anni.