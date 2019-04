Un rito collettivo, in grado di rendere più saldi i legami di una comunità che riscopre ogni anno che passa l’incanto di una tradizione mista alla devozione.

Nella chiesa di Santa Maria della Croce a Campobasso si è concluso questa sera – 13 aprile – il settenario dedicato alla Vergine Addolorata, svolto dopo la celebrazione presieduta dal vescovo Bregantini e celebrata da don Michele Tartaglia. Una manifestazione religiosa antica, che ha il clou nell’esecuzione della cantata sacra “Oh di Gerico Beata”, intitolata così dal maestro De Nigris, autore di parole e musica, composta poco prima del 1890. Comunemente è conosciuto dai campobassani come il canto dello “zucheta-zù”, una specie di botta e risposta tra violini e contrabasso.

“Un brano composto per Campobasso da un campobassano”, è stato ricordato stasera dall’inossidabile maestro Antonio Colasurdo che anche quest’anno ha guidato con sapienza il coro e i musicisti. Ad accompagnare il canto lo storico organista Gastone Di Soccio.

Chiesa affollata, con la statua della Madonna in primo piano. E poi le sedute piene e le persone in piedi strette strette, con il respiro quasi trattenuto e lo sguardo rivolto verso l’altare. Occhi che si sono inumiditi quando sono cominciate a risuonare le note del ‘Teco vorrei’, il canto struggente che ha concluso il settenario. E’ lo stesso che accompagna la processione del Cristo morto nel Venerdì santo campobassano. E alla fine un applauso scrosciante nel quale si scioglie la commozione: il pubblico verso i cantori e i musicisti e loro verso chi in silenzio ha partecipato commosso alla loro esibizione.

Quest’anno non c’era il tenore Nello Toti a causa di un problema alla gola. Inoltre, è stata introdotta una novità: la base musicale è stata innovata da Alessio Colasurdo. Ma “gli aggiustamenti hanno salvaguardato la tradizione, non è stato tolto nulla al passato”, ha spiegato il maestro Colasurdo.