Sei ore per tornare a Campobasso, ritardo record sul regionale. “Bus sostitutivi carenti”

Ci sono volute 6 ore ieri per tornare in Molise da Roma. Treni in tilt per la morte di un uomo investito da un convoglio nella stazione di Valmontone, poco distante dalla stessa capitale. La circolazione è stata interrotta per gli accertamenti richiesti dall’autorità giudiziaria e diversi treni sono stati cancellati o hanno subito limitazioni. Ovviamente non poteva non risentirne il collegamento tra Roma e Campobasso, già normalmente considerato una delle tratte peggiori d’Italia.

“Il regionale delle 19:35 viaggiava con 340 minuti di ritardo, quello delle 20:35 ne ha accumulati 280“, racconta chi ha postato sul gruppo Facebook ‘Il Binario 20bis’ le foto con i tabelloni che segnalavano i ritardi. Comprensibili i disagi e la rabbia di chi era a bordo del treno che si è sfogato anche sui social. Non c’è dubbio: massima comprensione per la tragedia successa a Valmontone, però i viaggiatori aspettavano “una veloce gestione dell’emergenza da parte di Trenitalia”. Anche perchè, riferisce qualcuno, quando sono stati attivati, gli autobus sostitutivi erano stracolmi.

“Se uno prende il treno lo fa per la sicurezza, i servizi offerti e il raggiungimento della meta in tempi certi. Purtroppo se queste ultime due qualità vengono meno, c’è la disaffezione verso questo mezzo, fino all’abbandono totale”, scrive Michele sulla pagina Facebook de ‘Il Binario 20 bis’ che ha raccolto durante “l’odissea” gli sfoghi dei viaggiatori. L’arrivo nella capoluogo intorno alle 3 di notte. “E’ vergognoso quello che è successo, bisogna agire concretamente”, la riflessione di Ottavia.

Il pensiero di molti è andato alle ultime novità annunciate dall’assessore ai trasporti Vincenzo Niro dopo l’incontro con il direttore regionale Trenitalia “Campania-Molise”, Pietro Diamantini, al termine del quale sono state rilanciate le azioni per rinnovare il servizio ferroviario molisano: elettrificazione della tratta, arrivo di nuovi treni, riattivazione della Campobasso-Termoli. Ma in attesa che le azioni si concretizzino, per i viaggiatori molisani i treni continueranno a restare un incubo. Purtroppo.

(foto Fb Binario 20bis)