Si candida, non si candida, gli preferiscono la Chimisso, qualcuno vuole la Venittelli. Su Angelo Sbrocca e la sua ricandidatura ormai se ne sentono di tutti i colori, ma le possibilità che non sia lui il candidato sindaco del centrosinistra sono minime e per vari motivi. Correrà per un secondo mandato, nonostante dai Popolari arrivi una porta chiusa a qualsiasi possibilità che l’imposizione romana dei nomi di Tramontano a Campobasso e Roberti a Termoli faccia da apripista a un clamoroso deja vu dell’alleanza vincente di cinque anni fa. Eppure, mentre il numero uno dei centristi in Regione dice No a chiare lettere, dall’altra gli esponenti locali, almeno non tutti, sono così convinti di cambiare squadra.

Allora che si aspetta per avere l’ufficialità della ricandidatura di Sbrocca? Forse perché le scelte del Pd e dei suoi alleati dovranno andare di pari passo. È probabile infatti che soltanto quando verrà trovata la quadratura del cerchio a Campobasso si potrà avere l’ok su Termoli. Dove, nonostante tante dicerie messe in giro forse ad arte, la volontà del sindaco è quella di continuare il lavoro iniziato nel 2014.

La voglia di non lasciare che i progetti iniziati e quelli ideati vengano lasciati in mano ad altri è forse il primo fattore che fa credere a una riconferma della sua candidatura. Poi non bisogna dimenticare che le Primarie regionali del Pd hanno premiato proprio la corrente di Sbrocca, quella che fa capo a Vittorino Facciolla, fra l’altro amico personale del sindaco termolese. Terzo motivo che fa ritenere pressoché certa la scelta pro Sbrocca, è che sottotraccia i fedelissimi stanno lavorando alacremente per comporre le liste della coalizione.

Che dovrebbero essere almeno cinque, se non qualcosa in più: il Pd, una civica legata al sindaco, una di diretta emanazione di Facciolla, una un po’ più spostata a sinistra con tanti nomi che un lustro fa erano per Paolo Marinucci e infine una che potrebbe fare riferimento a ‘Italia in Comune’ di Pizzarotti ma non è detto che avrà quel simbolo. Restano possibili ma non molto probabili altre liste vicine ai Socialisti o a formazioni più di centro.

Sarà ancora una volta il centro infatti l’ago della bilancia della sfida. I Popolari che in Regione sostengono Toma hanno preso malissimo la scelta dei partiti di centrodestra di decidere a Roma i candidati sindaco di Termoli e Campobasso. “Per carattere sono refrattario alle imposizioni – chiarisce Vincenzo Niro, numero uno dei Popolari -. Non esiste. Se le cose dovessero persistere così io farò altro”.

Una bordata che stronca sul nascere chi a destra esultava già per la compattezza di una coalizione-corazzata. La realtà sembra un po’ diversa a sentire l’assessore regionale ai Trasporti. “Farò altro, al momento mi limito a dire questo. Rimanere con Sbrocca? Io devo rispondere agli elettori. Il dissenso nei confronti dell’Amministrazione di Sbrocca è emerso da un anno e non può essere lui il ricandidato. Sul tunnel? Non solo quello, ma in quel caso ci si doveva aprire al popolo e non chiudersi in maniera autoritaria. Sul percorso deciderà la magistratura amministrativa”.

Ma il discorso non è legato solo a Termoli. “Non esiste il doppio forno. Al di là dei nomi, si è stabilito a chi spetta, ma non si è stabilita la condivisione sul programma. Secondo me bisogna lavorare su quello”. Niro rivendica un ruolo di primo piano per i Popolari. “Se hanno ritenuto che tre soggetti possano governare il mondo lo facciano. Se però devono rincorrere lo 0,01 per governare il mondo si devono rendere conto che o lo chiamano o se ne vanno a….”.

E la palla passa a Toma. “Il tavolo regionale aveva condiviso la scelta di affidare al presidente l’azione di fare sintesi se non si fosse trovato un accordo. Mi aspetto quindi che faccia qualcosa, perché io non condivido e come me altre forze politiche e civiche. Non dimentichiamo cosa è successo nella Lega, mi pare che il risultato delle provinciali di Isernia non l’ha premiato e non mi pare che a Termoli abbia una forza importante. Quindi qualche considerazione politica bisogna farla”.

Niro rivendica anche l’idea delle Primarie. “Ci avrebbero consentito di far decidere una massa di persone che scelgono un ragionamento politico. Chi le ha affossate? Chi aveva paura di confrontarsi perché sapeva che a Roma c’era qualcuno che decideva e poneva degli impedimenti. Poi venissero a raccogliere i cocci dopo il 26 maggio”.

Su quel ‘faremo altro’ però non c’è un’indicazione precisa. Non è da scartare l’ipotesi di un polo moderato, che comunque sembra complicato mettere su. Tuttavia è noto come alcuni consiglieri comunali centristi uscenti stiano ponderando la possibilità di rimanere nella squadra che li ha accolti cinque anni fa. Senza voler fare nomi, sia sulla costa che nel capoluogo non è ancora da escludere e probabilmente non lo sarà fino all’ultimo, la possibilità che qualcuno dei Popolari venga ‘infilato’ in una lista civica opposta al centrodestra e perfino vicina al Pd.