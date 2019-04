Guarda le videointerviste

Sbrocca e Roberti, parte una campagna piena di incognite

Si scaldano i motori della campagna elettorale termolese che decreterà il sindaco vincitore. Tra incognite, programmi elettorali, cambi di casacca ed il possibile ballottaggio, abbiamo intervistato il primo cittadino uscente Angelo Sbrocca in corsa per il centrosinistra con 4 liste e Francesco Roberti consigliere di minoranza uscente e candidato sindaco per il centrodestra con 6 liste.