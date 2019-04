San Martino, Fatima Garrab spegne 18 candeline

Una giornata speciale da condividere insieme a tutte le persone che le vogliono bene. I diciotto anni come punto di arrivo per fare tesoro di tante esperienze ma anche, e soprattutto, uno di inizio per guardare al futuro con rinnovata gioia di vivere e tanti sogni da realizzare. A Fatima Garrab i migliori e affettuosi auguri di buon compleanno dalla famiglia, dagli amici, dalla parrocchia e da tutti coloro che con un pensiero, un saluto e un sorriso donano pienezza a questo momento.