Le prove alle 17 nell’antica piazzetta. Mentre le strade del centro urbano si chiudono al traffico e i vicoli del borgo comunicano a riempirsi. Di gente, famiglie e bambini. Nella chiesa di Santa Maria della Croce, dove giace Gesù morto assieme alla Madre Addolorata c’è l’andirivieni di fedeli intenti in una preghiera, in una supplica al Cristo, in una raccomandazione alla Madonna.

Tutto come da programma, non ci sono ritardi sulla tabella di marcia e alle 18 il corteo funebre è pronto a celebrare la passione del Figlio appena morto, lo strazio della Madre

L’ imponente coro di settecento voci piange, il suono del tamburo detta il battito dei cuori, gli abiti neri ricordano la sofferenza del Figlio, i volti mesti dicono che è il Venerdì Santo di Campobasso.

La città brulica. Come sempre. Anche quest’aspettativa non è delusa. Balconi affollato, fioriere che si trasformano in angoli dai quali assistere meglio al passaggio del cristo, bambini a cavalcioni, per chi crede e chi no, la Passione di Cristo a Campobasso si vive sempre con la stessa identica emozione che spezza il fiato e le ginocchia, che accappona la pelle e strappa le lacrime. Una fila interminabile di persone attraversa tutta la città, le mani delle donne snocciolano la corona del Rosario e nel mentre passano tra due ali di folla che riempie strade e marciapiedi.

C’è silenzio. Ovunque. Ad interromperlo ci sono le voci che intonano il ‘Teco vorrei’ composto dal maestro campobassano Michele de Nigris su versi di Pietro Metastasio.

A rovinare il clima di devozione e di preghiera le immancabili bancarelle, che anche quest’anno (con una scelta che si poteva forse evitare) l’amministrazione comunale di Campobasso ha voluto che si disponessero in centro, lungo le vie di passaggio della processione del Cristo morto. E c’è chi non ha nascosto la propria indignazione, come il nostro lettore Domenico Ambrosio che ci ha inviato le foto e commentato così: “Dall’amore sacro e quello profano De Andrè cantava in processione la meretrice e il crocefisso. Il Venerdì Santo che tanto commuove e appassiona noi campobassani viene anche quest’anno villipeso dal meretricio che l’ amministrazione comunale , volendo emulare il cantautore, ci propone col titolo” bocca di nocelle””.