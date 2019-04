C’era anche la società Runners Petacciato alla XXV Maratona Internazionale di Roma disputata ieri, 7 aprile. Gli atleti Gabriele Berchicci e Said Boukari erano al loro esordio assoluto nella gara più importante e faticosa da terminare, la regina di tutte le gare podistiche , il sogno di ogni corridore: percorrere la distanza di 42 km 195 metri.

“Partecipare a questa Maratona nella capitale d’Italia, la città più bella d’Europa, è il massimo – afferma Gabriele, presidente della società -. Tanti mesi di preparazione, tanti allenamenti domenicali per prepararla al meglio, tante le rinunce, soprattutto il sabato sera restare a casa per poi svegliarsi presto la domenica per fare allenamenti lunghi, per le vie di Petacciato e Termoli”.

“Avevo tanta ansia iniziale ma una volta partiti pensavo solo a correre – confida Gabriele -, una gara che oltre alle gambe, richiede anche tanta testa, gambe e cuore. Una volta raggiunto il traguardo mi sembrava un sogno, anche con qualche lacrima per la forte emozione.

“Un’emozione unica percorrere le strade di Roma – aggiunge Said -, il pezzo più bello è stato quello a san Pietro, non avevo mai visto la basilica. Le persone ci applaudivano, i bambini ci davano il cinque. questa non è una gara come tutte le altre ma un’esperienza, un viaggio dentro se stessi. Grazie alla fatica puoi conoscere davvero la tua forza.

“Aabbiamo condiviso questa Maratona – conclude il presidente – insieme agli amici della Podistica Cupello, Sergio e Nicola ormai amici da anni, con tanto rispetto e voglia di divertirsi che solo questo sport, ”la corsa”, sa regalare. Adesso ci prendiamo qualche settimana di riposo, per poi ricominciare alla grande con altre sfide targate sempre Runners Petacciato.