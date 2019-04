Roberti mette insieme i partiti di centrodestra: “Premiata la mia coerenza”. E ora dice: “Sono ingegnere, riprogettiamo Termoli”

51 anni, sposato, padre di due ragazzi, candidato sindaco. “L’unico titolo che mi piace esibire è quello che mi sono conquistato con il sudore della fronte, cioè ingegnere”. Titolare di uno studio privato (“per fortuna non lavoro a Termoli e nessuno mi può dire niente”) e una cattedra in materie tecniche all’Itis cittadino. E’ un po’ il suo mantra, perché Francesco Roberti è uomo delle Istituzioni da un ventennio ma è sempre stato lontano dall’immagine diplomatica.

Ora, alla vigilia delle elezioni comunali di maggio 2019, arriva la candidatura a sindaco del centro-destra, con la benedizione dei vari partiti che gravitano in coalizione, Lega compresa. “Ringrazio quanti hanno deciso di indicarmi come candidato sindaco del centrodestra per Termoli – sintetizza in una nota – e ringrazio il mio partito, Forza Italia, che ha creduto in me e proposto il mio nome al tavolo regionale, ma anche tutti gli altri gruppi che sono riusciti a trovare la giusta unità per la campagna elettorale che andremo ad affrontare”.

Come si sente?

“Sotto un certo aspetto per me è anche una gratificazione, un riconoscimento non solo alla disponibilità che non è mai venuta meno, visto che ci ho sempre messo la faccia sia per me stesso che per il partito, ma anche per la coerenza politica”.

La coalizione di centrodestra sembra unita attorno al suo nome, a differenza di quanto sta accadendo altrove, come Campobasso

“Siamo riusciti a fare sintesi su questo nome forse perché in un momento in cui si salta da una parte all’altra qualcuno, almeno nei miei confronti, non ha potuto sollevare obiezioni del genere. Sono molto tranquillo perché conosco bene sia la macchina amministrativa che la macchina di Termoli”.

E’ la sua quarta consigliatura in Comune…

“Ho iniziato con Remo di Giandomenico, poi sono stato all’opposizione con Vincenzo Greco all’opposizione, quindi nuovo in maggioranza con Antonio Di Brino e ora in minoranza con Angelo Sbrocca”.

A proposito di questi ultimi 5 anni, la sua opposizione è sembrata fin troppo moderata. Su alcune cose addirittura è sembrato in accordo con la maggioranza

“Sono sempre stato accusato di essere troppo vulcanico, mi hanno rimproverato di essere eccessivamente istintivo anche in frangenti in cui avevo manifestato il desiderio di fare il candidato sindaco. L’irruenza con l’età e l’esperienza è venuta meno. La mia è diventata una posizione più moderata, al netto del fatto che sono contrario a querelare le persone specialmente in ambito amministrativo, che non mi appassiona fare esposti e denunce e probabilmente su questa strada mi è capitato di dividermi con altri dell’opposizione di centrodestra a Termoli”.

Non ritiene possibile avere punti di convergenza anche programmatici tra maggioranza e opposizione?

“Indubbiamente esiste un’opposizione costruttiva che non respinge tutto a priori ma valuta caso per caso. Io credo di interpretare anche un cambio generazionale rispetto a chi era abituato a guelfi e ghibellini, comunisti e fascisti. Fondamentalmente questa contrapposizione non l’ho mai ricevuta come eredità e vale tanto più a livello comunale, dove ci si conosce, ci sono stime reciproche anche tra persone che hanno idee diverse. Di una cosa sono sicuro: io non ho maschere, ho la forma mentis dell’ingegnere e una cosa per me la si fa o non si fa. Le vie di mezzo, le strategie per accontentare tutti, non portano a niente”.

Le critiche principali in ambiente politico sono arrivate non tanto per il suo nome quando sul metodo, che è sembrato un po’ un’imposizione dall’alto, una decisione presa sui tavoli nazionali che aveva poco da spartire col territorio. È così?

“Io ho fatto quattro riunioni a Termoli. Non le abbiamo mai fatte sapere né le abbiamo pubblicizzate, eppure abbiamo fatto anche i verbali scritti. Ed ecco perché su Termoli la mia situazione è stata digerita meglio, perché ero io che convocavo i tavoli e siamo dovuti arrivare ad una sintesi che ha visto quattro nomi. Così quando a Roma o a Campobasso hanno deciso per una ridistribuzione delle caselle nessuno è stato bocciato e la scelta è stata accettata”.

Una situazione molto diversa da Campobasso, dove il centrodestra si è trovato molto più in difficoltà sul nome del candidato.

“Gradirei che si scollegassero le due cose, Campobasso è Campobasso e Termoli è Termoli e se a Termoli una cosa va bene non possiamo lasciarla, perché poi invece di avere un problema ne abbiamo due. La vedo così. Questa situazione che mi riguarda era chiusa già da giorni e lo stesso Mazzuto ha detto di non avere alcun tipo di preclusione per Termoli”.

Anche con i Popolari c’è stato modo di interagire?

“Sì”.

Per ora a Termoli stanno ancora in maggioranza.

“C’è sempre stato un rapporto di amicizia e non dimentico che provengono tutti dal centrodestra. Poi quale sia stata la causa che li ha trapiantati nel centrosinistra non lo so. Credo un po’ anche perché l’Udc all’epoca faceva la politica dei due forni un po’ perché l’asse della Regione si era spostato da destra e sinistra. E’ evidente che qualcuno ha ritenuto opportuno fare un altro percorso. Ma se oggi queste persone si sono volute ritrovare a fianco a me, lo hanno fatto perché evidentemente mi riconoscono determinate capacità, perché se non fossi stato io il candidato non credo che sarebbe stata una passeggiata”.

A Termoli si rischia gli andare al voto con quattro o cinque candidati alla fascia tricolore. C’è qualcuno che teme più di altri?

“Rispetto a tutti loro ho un vantaggio, visto che la mia prima candidatura a sindaco. Non so che significa il timore della sconfitta e quindi porterò avanti le mie idee e cercherò di convincere le persone sul nostro programma”.

Ha già uno slogan in mente, una idea di base?

“Da buon ingegnere dico “Riprogettiamo Termoli”, ma facciamolo col cuore. Non ho timore di confrontarmi con nessuno”.

Cosa farà con il tunnel e la riqualificazione del centro, qualora dovesse vincere?

“Sono ancora curioso di capire cosa dirà il Tar in merito al ricorso presentato. Per esperienza dico che bisogna stare attenti. Sicuramente sarà uno dei punti sui quali inevitabilmente si giocherà la campagna elettorale, ma non mi fa paura perché quello che voglio fare io è mettere la popolazione termolese di fronte a una scelta chiara. Se si decide di non fare il tunnel, ci saranno conseguenze e penali da pagare e tutti ne sono consapevoli bene. Se invece si decide di farlo perché il popolo termolese lo vuole fare, allora verificheremo di poterlo fare. Intanto voglio capire cosa diranno i giudici. Preferisco essere cauto, l’ultima volta per una battuta su facebook ho rischiato una condanna”.