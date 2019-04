Rifiuti elettrici abbandonati, multe ai negozi per oltre 6mila euro

Apparecchiature elettriche gettate in cumuli di rifiuti e senza registrazione. Sono stati i carabinieri forestali di Termoli a scoprirle e multare i responsabili delle attività commerciali autori dell’abbandono, per un totale di 6200 euro.

I militari hanno trovato apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti Raee, abbandonati da attività commerciali della città in maniera indiscriminata.

Si tratta di una tipologia di rifiuti speciali e pericolosi per la salute degli esseri viventi, qualo abbandonati in quel modo e non correttamente smaltiti.