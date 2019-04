Cos’è quell’area recintata nel parchetto di via Madonna delle Grazie, sul lato che guarda verso via Panama? Molti cittadini termolesi si stanno facendo questa domanda e la risposta sta nei lavori da poco iniziati dalla ditta Edil Adriatica per conto della Ecocontrol Gsm di Termoli.

Cantiere che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione che riguarda l’intera area del quartiere Carmelo e che nei mesi scorsi aveva visto la sistemazione del parchetto intitolato allo statista Aldo Moro, alle spalle del comando dei Vigili Urbani.

Il progetto ‘Nuovi spazi verdi di rigenerazione urbana‘ prevede la collaborazione dell’azienda di Fausto Di Stefano, specializzata nella produzione di strumenti e macchinari la raccolta differenziata dei rifiuti, dell’Istituto per Geometri ‘Ugo Tiberio’ che si trova poco distante e dell’associazione di volontariato ‘Rete di Speranza Monte Carmelo’, oltre che del Comune di Termoli.

In sostanza dopo la sistemazione dei giardini ‘Aldo Moro’, ora si passa alla seconda fase, annunciata per altro proprio un anno fa in conferenza stampa. Verranno realizzati una serie di servizi definiti ‘Ecofriendly’, fra cui un’area giochi per bambini, un ecobox che darà soldi in cambio delle bottiglie di plastica, una mini area per cani e una postazione di ricarica elettrica per bici e cellulari.

La progettazione è avvenuta grazie al Laser Scanner e ha visti impegnati gli alunni del Tiberio. I lavori saranno invece a totale carico della Ecocontrol che ha deciso di realizzare questo servizio al posto di uno show room come inizialmente previsto.

Nello specifico verrà realizzata una stazione di ricarica cellulari con punto di accesso Wi-Fi ultra veloce sul lato che porta in via De Gasperi, con illuminazione e panchine. Sul lato di via Madonna delle Grazie ci sarà una rampa di accesso verso il percorso ciclopedonale che porta all’ecoservice, vale a dire un punto di raccolta di flaconi e bottiglie di plastica e di fianco l’area giochi per i più piccoli, oltre alla postazione di ricarica per bici elettriche.

Al momento invece non verranno installate le colonnine di ricarica per auto elettriche perché in quel punto il fornitore non può garantire la potenza necessaria.

Il terzo lato di questo triangolo, quello su via Panama, avrà una rampa di accesso verso l’area di sgambatura cani, dove portare a passeggio il proprio fido e trovare anche un distributore di croccantini. Oltre un anno dopo l’annuncio ufficiale dell’iniziativa, si prevede che il parchetto dovrebbe essere pronto entro la metà di maggio.