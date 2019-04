Raccolta rifiuti: dipendenti Rieco in sciopero venerdì 3 maggio

I dipendenti della Rieco, ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti di Termoli, hanno confermato lo sciopero annunciato per venerdì prossimo. Lo sciopero varrà per l’intera giornata del 3 maggio e potrebbe comportare disservizi causati dal mancato ritiro della spazzatura.

“Verranno garantiti i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private, ospedali, comunità terapeutiche e pulizia mercati e/o fiere” fanno sapere i dipendenti della ditta pescarese.

“I servizi non effettuati non verranno recuperati ma eseguiti nel corso della successiva turnazione prevista dal calendario.

Tutte le utenze possono comunque esporre i rifiuti, ma devono accertarsi che vengano ritirati e, in caso contrario, riportarli dentro i propri ambiti. I condomini, sempre in caso di mancata raccolta, devono moderare i conferimenti futuri per evitare che vengano riposti rifiuti fuori dai contenitori loro assegnati”.