Quaresima di carità, colletta di materiale scolastico per famiglie disagiate e beni per i detenuti

Si terrà domani, domenica 7 aprile, l’iniziativa della Quaresima di carità in tutte le parrocchie della Diocesi di Termoli-Larino.

Si tratta di una colletta diocesana per acquisto di materiale scolastico da destinare alle famiglie disagiate con raccolta di beni di prima necessità per i detenuti del carcere di Larino.

L’iniziativa è finalizzata al reperimento di fondi per sostenere attività di sensibilizzazione e contrasto alle nuove povertà. Tutte le offerte raccolte nel corso delle celebrazioni parrocchiali previste in questa giornata saranno destinate all’acquisto di materiale scolastico per le famiglie disagiate dell’intero territorio della Diocesi.

Inoltre, sempre nel periodo di Quaresima, oltre alla raccolta-fondi le comunità parrocchiali potranno reperire anche beni di prima necessità per i detenuti come prodotti per l’igiene personale (evitare contenitori di vetro o spray) e abbigliamento che verranno gestiti dal cappellano e dal gruppo dei volontari della Pastorale carceraria che da anni con grande generosità esprimono vicinanza e solidarietà concreta ai detenuti di Larino in collaborazione con il direttore della casa circondariale, Rosa La Ginestra.