Pareti in pietra, il profumo del legno e della terra. Oggetti di vita quotidiana e quelli che venivano utilizzati per il lavoro nei campi: ferri da stiro, cestini porta uova e per setacciare la farina, un’antica vasca da bagno, il ‘monaco’ per scaldare il letto. E ancora: zappe e martelli rudimentali, mobili semplici. Insomma un viaggio nel tempo e nelle nostre radici, in un Molise povero, nel quale si sudava per lavorare la terra. Un’antica civiltà contadina che in quest’epoca super-tecnologica si rischia di dimenticare, che i più giovani potrebbero addirittura non conoscere mai.

E’ quello che ha pensato Christian Agricola, giovane imprenditore molisano, quando ha deciso nel 2015 di ristrutturare un’antica casa rurale di fine ‘700 e farne il museo dell’antica civiltà contadina. Si trova a Lucito, paese di circa 600 abitanti. E’ il secondo museo del genere in Italia. “Ho un figlio di sei anni e ho pensato a lui quando ho deciso di avviare questo progetto, visto che io mi occupo di tutt’altro”, dice a Primonumero Agricola. “Vorrei che un giorno mio figlio mi dicesse: ‘Papà, grazie per averci fatto conoscere le antiche tradizioni e le origini del Molise’. Quindi ho pensato a quanto fosse importante quest’opera di divulgazione per lui e per le future generazioni, ho voluto dare un contributo alla crescita culturale dei più giovani”. E poi, aggiunge, “io credo nei piccoli borghi e nella loro valorizzazione turistica del Molise”.

E così il museo ha aperto dopo aver ottenuto un finanziamento europeo (nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013) ed è stato inaugurato. Senza dubbio una scommessa nella quale hanno creduto anche Antonio Di Lallo, il compianto ex direttore del Gal Molise (che ha sede nell’Incubatore delle imprese di via Monsignor Bologna a Campobasso), e il sindaco di Lucito Fabiola De Marinis. “Antonio Di Lallo per me è stato come un padre…”, ricorda con emozione Christian Agricola.

“Questo museo è una ‘teca della memoria’ – spiega il direttore onorario del museo, il professore Nicola Tomasso – è un racconto demo/etno/antropologico della nostra vita contadina fino al dopoguerra, con ritmi, tempi ed economie legate ai cicli naturali della terra”.

Settecento i reperti conservati nel museo, disposto su tre livelli: al piano seminterrato, che era un’antica stalla, sono esposte tutte le attrezzature utilizzate per produrre il vino (botti in legno, torchio, boccioli in vetro), i sacchi di iuta per raccogliere l’ulivo e diverse tipologie di aratri in ferro. Infine, c’è un antico pozzo di acqua sorgiva.

Al primo piano ci sono la cucina e tutti gli utensili di terracotta utilizzati per cucinare sul fuoco (le cosiddette pignate) le pale in legno per il pane e la pizza, i tegami in ferro e il tavolo contenitore dove veniva riposto il pane. E ancora: redini, chiavi, once di terracotta e i primi occhiali tridimensionali risalenti alla fine dell’800. Zappe, un antico telaio, gli attrezzi per la tolettatura sono in mostra al secondo piano.

“Fra poco esporremo altri 150 oggetti, attualmente oggetto di restauro e poi supereremo il primo museo sulla civiltà contadina presente in Italia, si trova in Veneto. Inoltre – aggiunge Agricola – tra luglio e agosto esporremo i nostri oggetti a Lecce, i mesi più importanti anche a livello turistico”.

Quattro anni dopo l’inaugurazione di questo ‘gioiellino’ incastonato sulle colline molisane, il museo è visitato dalle scolaresche e per ampliare il target dei visitatori è stato organizzato un ciclo di incontri. Il primo si è svolto sabato 30 marzo, quando è stato presentato il libro dell’ingegnere Antonio Vincelli. Durante la Settimana santa, invece, l’antico edificio ospiterà la mostra dello scultore Gianvincenzo Santucci.

“Il 2019 – aggiunge Tomasso – vedrà la ripresa degli incontri con le scuole, che sono stati finora positivi, con oltre 1.200 bambini, 300 solo nell’anno scolastico 2017 – 2018, con una didattica specifica come ‘itinerari dell’antica gastronomia’. Grazie alle immagini, ai suoni e agli odori dell’orto, l’ospite potrà vivere il museo in una sorta di esperienza sensoriale”.

Chiunque voglia visitare il museo si può collegare con il sito Internet www.italianmuseum.it oppure consultare la pagina Facebook o si può telefonare al numero 349.4128133. “Nel giro di 48 ore organizziamo la visita. Questo museo – conclude il fondatore – è per chi ha il desiderio di imparare la nostra cultura, riscoprire le proprie origini, che non è solo la storia del Molise ma di tutta l’Italia. Questo è un dono e io non mi sento proprietario ma custode”.