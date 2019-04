Pulizia litorale: stabilimenti “in tiro” per il debutto pasquale, confidando nel clima mite

La spiaggia di Termoli torna in versione “bella stagione”, anche se mancano gli ombrelloni e i lettini. Ma gli interventi di pulizia, con la rimozione dei rifiuti trascinati da un lungo inverno segnato da diverse mareggiate, è fatta. Alla vigilia del sabato santo gli operai incaricati dai gestori dei lidi lavorano ai “ritocchi”, con l’ausilio di piccole ruspe, per lustrare la sabbia e consegnarla pulita il più possibile ai cittadini e soprattutto ai turisti che, complice un fine settimana finalmente mire (come da previsioni meteo), trascorreranno le feste di primavera in riva al mare tra passeggiate e relax e nei ristoranti, dove le prenotazioni sono numerose.