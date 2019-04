Promozione in serie C1, il sindaco Battista si complimenta con gli Hammers

Il sindaco di Campobasso Antonio Battista si complimenta con la società degli Hammers Rugby Campobasso che sono approdati in serie C1 dopo una splendida stagione sportiva.

“Team che al termine di una gloriosa stagione – scrive il primo cittadino – festeggia la meritata promozione, la quale ripaga di ogni sforzo tutti i componenti della società che, da anni, promuove il rugby nel capoluogo di regione. Passione ed impegno che oggi si sono trasformati in orgoglio per tutta la città che può vantare una compagine in C1”.

Da parte del primo cittadino “al presidente Benito Suliani, ai preparatori e ai giocatori vanno i miei più sentiti complimenti per questo obiettivo raggiunto e a cui si aggiungono i miei ringraziamenti per l’importante ruolo sociale e sportivo che gli Hammers hanno svolto a Campobasso”.