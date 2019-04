Promette lavoro alla casa di riposo Pistilli, il sindaco: “Diffidate, sono promesse elettorali”

“Non c’è nessuna assunzione in vista alla casa di riposo Pistilli e chi mette in giro queste voci dice il falso”.

Si è visto costretto a diffondere una nota alla stampa il sindaco di Campobasso dopo che, alle sue orecchie, sono giunte voci parecchio insistenti sul fatto che qualche candidato – non si sa neppure di quale schieramento – si stia facendo campagna elettorale promettendo posti di lavoro nella residenza comunale per anziani.

Ma la verità è che non c’è “nessun concorso, nessuna selezione, nessuna chiamata diretta di personale da inserire all’interno della Pistilli” e quelle che circolano in città “sono voci e iniziative senza alcun fondamento”. Ecco perché il primo cittadino ha voluto diffidare “chiunque continui a diffondere simili menzogne che potrebbero essere false promesse da campagna elettorale. Al momento infatti non esiste alcun atto o procedura propedeutica all’assunzione di personale nella casa di riposo”.

Il sindaco invita dunque a non dare credito a chi tenta di illudere i cittadini.