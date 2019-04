L’edizione di ‘Prodigi della musica per quattro stagioni educational’ si preannuncia ricca di sorprese e di ospiti eccezionali: dopo il maestro della junior Orchestra dell’accademica Santa Cecilia di Roma Simone Genuini, domani è il turno dell’attrice molisana Daniele Terreri.

Originaria di Pescopennataro, la Terreri vanta un curriculum importante al fianco di grandi nomi del teatro, della televisione italiana e del cinema come Franca Valeri, Gigi Proietti, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Paolo Sorrentino e Carlo Vanzina. Affermata attrice televisiva e teatrale, Daniela Terreri è molisana e vanta presenze e ruoli in sceneggiati televisivi e fiction. Ma è anche una cantante, presentatrice e doppiatrice.

Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per i prodigi della musica che potranno vivere una terza giornata piena di entusiasmo e sensazioni. Daniela Terreri domani presiederà la giuria che valuterà le esibizioni di tutti i ragazzi che si cimenteranno con i propri strumenti al Martur Resort dove è in corso il concorso internazionale di musica organizzato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli e dall’associazione Onde Serene.