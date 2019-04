Ancora un grande risultato dell’Istituto Comprensivo di Larino, guidato dalla dirigente Angela Maria Tosto, che dimostra di raccogliere la sfida dei tempi per rivoluzionare i tradizionali metodi didattici, anche attraverso la musica, riuscendo a valorizzare le molteplici potenzialità dei ragazzi.

Appena di ritorno dall’ennesima esibizione, il Coro di Voci Bianche “Maria Libera Di Lena” e l’Orchestra “Alberto Magliano” – entrambi “Gruppi di Interesse Nazionale” a firma del Ministero dei Beni e Attività Culturali – tornano a Larino con un altro Primo Premio ad un Concorso Internazionale ovvero “Prodigi della musica per 4 stagioni educational”, tenutosi a Termoli nei giorni scorsi.

Il professor Roberto Di Carlo, docente di tromba, coordinatore del Coro di Voci Bianche e dell’Orchestra “Magliano”, nonché referente dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise per il “Gruppo di lavoro e ricerca su Eventi e Attività Musicali”, anche in questa occasione ha inteso dare continuità al lavoro intrapreso nell’ambito della formazione e promozione delle risorse umane.

Il Coro di Voci Bianche e l’Orchestra “A. Magliano” dell’Istituto Comprensivo di Larino nascono nell’anno scolastico 2003-04. Essi hanno consentito di far sviluppare nei discenti la consapevolezza delle opportunità che possono scaturire dalla pratica dell’arte musicale come: il miglioramento delle proprie capacità espressive, la socializzazione, l’appropriazione di sistemi culturali e la conquista di valori sociali. Oltre alle benefiche ricadute in ambito didattico, diventano, in brevissimo tempo, luogo di aggregazione, ma anche di formazione, facendo aumentare le possibilità di successo nel perseguire gli obiettivi didattici.

Ricordiamo inoltre che, nel maggio 2014, quando l’orchestra raggiunse il primo posto al Global Music Award del GEF presso il Teatro Ariston di Sanremo, al suo rientro in sede fu insignita di medaglia e nominata, con iniziativa della Casa Municipale e delibera di Giunta Comunale, Orgoglio della Città di Larino.

Questi splendidi giovani, si esibiscono continuamente in manifestazioni di carattere culturale e sociale, rappresentando la Scuola in tutte le più grandi Istituzioni del territorio e riscuotendo, ovunque, successo di pubblico e di critica.

Un grande plauso a tutti gli studenti, agli insegnanti che quest’anno hanno collaborato al progetto Coro di Voci Bianche “Maria Libera Di Lena”e Orchestra “A. Magliano”: Maria Amabile, Adele Ficocelli, Gilda Iannaccio, Antonietta D’Amico, Marialuisa Ranellucci, Barbara Sivilla, Maria Luisa Ranellucci, Luciana Centillo e Pino De Vivo, Simone Di Renzo, Oreste Sbarra, Antonio Varriano.