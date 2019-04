La Pro Loco di Termoli registra numeri da capogiro per la settimana Santa, con l’arrivo in città di numerosi turisti e l’inaugurazione di un nuovissimo progetto, partito proprio a ridosso delle festività pasquali. Un segno sintomo di un duplice interesse: da un lato l’appetito , la voracità di conoscere questa perla dell’Adriatico, che si erge a strapiombo sul mare, dall’altro l’impegno dell’associazione nel curare tour e nell’organizzare eventi anche a ridosso dei ponti festivi.

La novità più eclatante è legata al progetto ‘Percorsi storici del Borgo’ inaugurato il giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile, con l’arrivo della gruppo Pro Loco Andria, ospite della locale associazione. Per l’occasione i turisti sono stati protagonisti di un viaggio a ritroso nella storia termolese, seguendo le tracce degli antenati, grazie ad un cammino all’interno delle mura antiche. I visitatori hanno ammirato la fortezza normanna ripercorrendo la via storica con Federico II Imperatore ed i Cavalieri Templari e quella della fede con le reliquie dei Santi Basso e Timoteo, passando anche per Tornola e Montecastello fino ad arrivare all’attacco dei Turchi nel 1566.

L’accompagnatore pro loco Domenico La Porta ha raccontato la storia di questo gioiello medievale. Il gruppo è rimasto stregato dal Borgo Antico ed è andato via da Termoli alla volta di Lucera, soddisfatto e meravigliato dalle bellezze e dalla storia della nostra città, con la promessa di un ritorno, sia per un’altra interessante visita del luogo, sia per gustare le prelibatezze locali e studiare la storia.

Il giorno della ricorrenza della Madonna a Lungo, martedì 23 aprile, la Pro Loco di Termoli, nella persona di Domenico La Porta, è stata ospite del programma di Rai 3 dedicato alla musica popolare che ha riservato ampio spazio al racconto relativo agli avvenimenti del 1566.

Una settimana impegnativa per la Pro Loco che, grazie al suo info point cittadino del Comune di Termoli, sito in via Dante e curato dai volontari, fornisce un tassello importante per conoscere la città e richiamare turisti.