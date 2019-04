Primo maggio all’insegna del ‘Tipico d’eccellenza’ con i migliori prodotti italiani

Sarà un primo maggio all’insegna del grande cibo grazie all’evento ‘Tipico d’eccellenza’ che, per la prima volta, farà tappa a Termoli. Allestita in Piazza Vittorio Veneto, la manifestazione sarà aperta dal 1 al 5 maggio.

Nata dall’idea di Luigi de Leetteris dell’Associazione Amip, con la collaborazione di Ivano Fassiotti di ‘Noi Costa dei Trabocchi’, il festival gastronomico ‘Tipico D’Eccellenza’ ha lo scopo di valorizzare i migliori prodotti tipici italiani uniti ad una gara che toccherà 15 località italiane e si concluderà a settembre, con una semifinale e una finalissima che decreteranno il Tipico D’eccellenza 2019.

Possono partecipare alla gara comuni, Pro Loco, associazioni di categoria, ristoratori ed aziende di produzione e non. Durante la cinque giorni, invece, si potranno gustare piatti della tradizione italiana, dolci e bontà stand aperti dalle 9 a mezzanotte, grazie anche a numerosi posti a sedere dove poter degustare le tipicità, accompagnate da ottimo vino e birre artigianali.

La manifestazione si inserisce in un ricchissimo programma di manifestazioni e spettacoli organizzate, come da tradizione dall’amministrazione comunale di Termoli. “Ringraziamo in primis al Sindaco Angelo Sbrocca – scrivono de Leetteris e Fassiotti – con la collaborazione del consigliere comunale Michele Barile e tutta l’amministrazione comunale”.

Grande attenzione anche ai più piccoli con gonfiabili per bambini messi a disposizione dalla ditta Summer. Sabato 4 maggio, inoltre, la serata sarà allietata dal gruppo musicale ‘Nor & Bor Animation’.