Presentazione termolese per il libro ‘Il risolutore’ del molisano Giannubilo candidato al Premio Strega

Presentazione a Termoli per il libro ‘Il risolutore’ del molisano Pier Paolo Giannubilo che è tra i dodici finalisti del Premio Strega 2019.

Giovedì 11 aprile l’associazione culturale “Sopralerighe” nell’ambito della rassegna ‘Uno Scrittore a cena’ che ha visto arrivare a Termoli grandi nomi della letteratura italiana come Carlo Lucarelli Dacia Maraini e Marcello Simoni, organizza il secondo Aperitivo letterario della stagione 2019 all’Enoteca ‘Il Mosto Selvatico’ alle ore 20 con lo scrittore campobassano.

“Un libro, che già è un caso letterario, racconta la vita estrema di Gian Ruggero Manzoni pronipote di Alessandro e cugino di Piero” scrive l’associazione termolese. La presentazione a cura di Emma Sarcinelli e Donatella Langiano ha registrato il tutto esaurito in pochi istanti. Lo scrittore al termine firmerà le copie del libro.

Una ulteriore conferma del successo dell’ultimo lavoro di Giannubilo, in attesa della votazione per il Premio Strega. Infatti il 12 giugno la lista degli attuali 12 aspiranti vincitori verrà ridotta a 5. Il vincitore del premio verrà annunciato il 4 luglio.