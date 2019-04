Premio Danilo Sabatino per studenti meritevoli, al via le selezioni per le quinte classi

L’Associazione culturale ‘Col cuore-Danilo Sabatino’ che opera a Bojano da gennaio 2018, ha aperto le selezioni per la seconda edizione del premio dedicato alla memoria di “un fratello ed un amico della comunità nella promozione di ciò che sempre l’ha distinto, l’amore per la conoscenza”, come riportato dal comunicato.

Il premio è rivolto agli studenti iscritti al quinto anno dell’IISS, Istituto d’Istruzione Secondaria di Bojano per l’anno accademico 2018/2019, che hanno conseguito ottimi risultati scolastici o nello sviluppo di abilità e competenze professionali. In palio ci sono due premi: un personal computer del valore di circa 800 euro destinato a coloro i quali abbiano conseguito il diploma presso uno degli indirizzi dell’IISS di Bojano nell’anno accademico 2018/2019 ed un premio speciale riservato al solo ambito economico-finanziario, fulcro della vita formativa e lavorativa di Danilo. Il premio riservato al solo ITE consiste in un buono di 300 euro da spendere in testi universitari.

L’obiettivo è la realizzazione di un’aula studio multimediale, congiunta ad una biblioteca, che possa rappresentare il futuro per le nuove generazioni bojanesi, un luogo di scambio, confronto, divulgazione culturale ed orientamento. Un intento che l’associazione continua a perseguire, istituendo una borsa di studio al merito laddove questa realtà per giovani non possa essere realizzabile.

I criteri di valutazione si riferiscono alla media scolastica riferita ai cinque anni scolastici, alle certificazioni linguistiche, informatiche e sportive, accompagnate da una lettera di presentazione che sia utile a mostrare la propria dialettica, le motivazioni di partecipazioni e le aspirazioni del candidato.

Il regolamento per partecipare: