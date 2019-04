Pregiudicato termolese ancora nei guai, 52enne foggiano beccato con carte carburante rubate

Due uomini sono finiti nei guai in seguito ai controlli dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di Termoli. Nel primo caso è stata notificata la misura di prevenzione personale di Avviso Orale emessa dal Questore di Campobasso, ad un cittadino termolese, I.A., di 38 anni.

L’uomo ha alle spalle numerosi precedenti penali, quali delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e contro la persona nonché in materia di stupefacenti. La misura in questione si è resa necessaria in quanto l’uomo, incurante delle norme vigenti, ha continuato ad avere comportamenti illeciti commettendo reati che violano la sicurezza pubblica e destano particolare allarme sociale.

Nel secondo caso lo stesso personale dell’Ufficio Anticrimine, dopo una attività di indagine, ha individuato e segnalato all’autorità giudiziaria M.A., foggiano di 52 anni, resosi responsabile del reato di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

L’uomo è accusato di aver utilizzato carte carburante rubate, con cui effettuava dei prelievi fraudolenti tramite rifornimenti di carburante nei comuni del foggiano.

Infine nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, grazie anche all’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, sono state sottoposte a sequestro amministrativo due auto sprovviste di copertura assicurativa e revisione.