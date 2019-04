Precipita dal tetto di un capannone, muore sul colpo un uomo di 40 anni

Tragico infortunio sul lavoro oggi a Mafalda, dove nella zona industriale un operaio di circa 40 anni, originario di Lentella (Chieti) è precipitato per cause al vaglio degli inquirenti dal tetto di un capannone dove di realizzano zanzariere, in contrada Pianette.

L’uomo è caduto da un’altezza di 8 metri e secondo quanto si apprende è morto sul colpo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il 118 e la Misericordia di Termoli, arrivati su richiesta dei colleghi, hanno potuto soltanto constatare il decesso.

La vittima dell’ennesimo infortunio sul lavoro è M.R., titolare di una ditta di carpenterie metalliche. Abita a lentella, centro della Trignina molto vicino all’area artigianale e industriale di Mafalda. Intorno alle 10 di oggi, 4 aprile, era impegnato a sostituire alcuni pannelli sul tetto quando ha perso l’equilibrio, facendo un terribile volo fino al piazzale sottostante.

Sul posto i carabinieri della stazione di Mafalda e gli uomini della Compagnia di Termoli, che hanno aperto un fascicolo di inchiesta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino. Avvisato il sostituto procuratore frentano, il cui arrivo sul luogo della morte bianca è indispensabile prima di procedere al trasferimento del corpo nell’obitorio del San Timoteo.

Carlo Moro, sindaco di Lentella ha dichiarato: “Era una grande lavoratore, non riesco a crederci. E’ una tragedia per la nostra comunità. Non ci sono parole.”

seguono aggiornamenti