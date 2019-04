Più rampe per disabili, meno gradini: via le barriere architettoniche nel centro storico

Per i disabili e per chi ha difficoltà a camminare sarà più agevole percorrere il centro storico di Ripalimosani. L’amministrazione comunale ha dato nuovo impulso ai lavori per abbattere le barriere architettoniche nella parte più antica del paese, una zona molto caratteristica ma non adatta, a causa di scalinate e vicoli stretti, a chi ha problemi motori o a chi deve muoversi in sedia a rotelle.

“In attesa di finanziamenti specifici che non sono stati mai stanziati abbiamo aspettato di poter comunque raggiungere con fondi comunali l’obiettivo – spiega il sindaco Michele Di Bartolomeo – Un obiettivo che abbiamo perseguito sin dall’inizio della legislatura e che potrebbe essere raggiunto da tutte le amministrazioni se la legge che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche fosse dotata di un fondo finanziario, ma purtroppo non è così. Quindi alla prima possibilità, offerta da un avanzo di amministrazione, siamo riusciti a realizzare l’obiettivo con fondi interni che prima non erano sufficienti”.

Si tratta di lavori di adeguamento attraverso scivoli che permettono di superare i gradini e rendere agevole il passaggio di mezzi, lavori quasi al termine che riguardano sia il borgo antico sia il resto del paese. Un primo intervento riguarda la zona alta, via San Rocco, dove una serie di rampe agevola il passaggio delle persone disabili. Il più consistente invece riguarda il centro storico, in particolare la zona di via Garibaldi detta à Kerevenare. Qui le rampe serviranno sia ai singoli sia ai mezzi, con ampiezze di m 2,40 utili a rendere carrabile la strada anche ai mezzi di soccorso.